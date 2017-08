Neoveneziano faz história no tradicionalismo gaúcho

Ele conseguiu coordenar dois eventos nacionais, marca que nenhum outro brasileiro da tradição gaúcha havia conseguido anteriormente.

O diretor campeiro da Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha (CBTG), Romencito José Aléssio (centro), fez história no 18º Rodeio Crioulo Nacional, realizado na cidade de Querência, no Mato Grosso, de 19 a 23 de julho.

“Agradeço a Deus, a minha família, ao MGTSC, aos coordenadores campeiros das regiões, aos patrões de CTG’s, bem como de maneira especial os competidores que ajudaram a escrever a história de cada um. É um sonho realizado, um desafio vencido, e uma história escrita com letras maiúscula”, comemora Aléssio.

Aléssio, que também é o diretor campeiro do MTG de Santa Catarina, coordenou a delegação do Estado com participação de 140 competidores e mais de 60 cavalos deslocados. “Esse evento é realizado de dois em dois anos e participam os melhores de cada estado nas provas de laço, gineteada, provas de rédea e laço de vaca parada. Além de poder coordenar o rodeio, conseguimos trazer para Santa Catarina o terceiro título nacional consecutivo”, coloca. O título é a somatória de pontos entre todas as provas realizadas.

João Manoel Neto