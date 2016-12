Neoveneziano estrela websérie ECOS

Lançamento do primeiro episódio está previsto para a metade do ano de 2017.

Em um misto de drama e suspense, o neoveneziano, Ricardo Mazzoranna, está estrelando a websérie ECOS, que deve ter seu primeiro episódio lançado na metade do ano de 2017. Em processo de finalização de gravações, atualmente em torno de 50 pessoas, contando com a equipe de produção, atores e figurantes, auxiliam para transformar a ideia em realidade.

De acordo com Mazzoranna, a expectativa para o lançamento da websérie é bastante grande. “Estou ansioso, mas com a sensação de que estamos todos trabalhando para concretizar um lindo projeto. Durante as gravações, o clima é de descontração, mas sempre com muito profissionalismo. Estou adorando trabalhar com esta equipe e só tenho a agradecer por participar”, comenta.

O diretor de Produção, Ricardo Boavetura, explica que o trabalho iniciou em um curso de produção de cinema, em oito pessoas e com a ajuda do Studio Lisboa. “A ideia é uma websérie de episódios de 20 minutos. Para o lançamento ainda não temos data definida, mas aproximadamente na metade de 2017. Finalizaremos este episódio piloto e depois, se conseguirmos verba para os próximos episódios, continuaremos a produzir”, argumenta.

Boaventura ressalta que a verba pra produção é bem limitada e que muita gente está bem disposta a ajudar. “Sem contar que e a maioria da equipe é bem inexperiente, e a dedicação de aprender e fazer um bom trabalho é bem evidente, de todos que participam”, completa.

Mais informações sobre a websérie ECOS podem ser obtidas na página do Facebook.

Sinopse

João acordou em um hospital “um ano atrás”. Depois de algum tempo morando na rua, Antônio que é dono de um campo de futebol (um clube), acolheu João, deu um quartinho para ele e um emprego de ajuda-lo. João é bem quieto, tímido e misterioso, e tem um dia-a-dia bem rotineiro e chato. O auge da sua rotina são as noites, em que ele vai para um bar para ver Ana, que é atendente e muito formosa. Ele é tímido com ela.

A trama é que ele recebeu uma caixa com fotos de uma mulher bonita dentro, fotos como se ela estivesse sendo perseguida. E um dia depois, essa mulher morre e João fica sabendo do acontecimento. Agora ele está confuso e não sabe o que pode estar acontecendo.

Quem mandou essa caixa? Quem bateu as fotos? Quem matou a mulher? Por que mandaram essas fotos pra ele?

Francine Ferreira