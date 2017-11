Não vou estranhar se num futuro próximo, o Gili for trabalhar mais próximo do Papa

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

SORRISÃO – Esta é contada pelo peemedebista ex-senador Casildo Maldaner. Numa de suas andanças pelo interior de Santa Catarina, foi a um velório de um político regional muito conhecido. Um de seus amigos foi homenageá-lo mas ao proferir algumas palavras, sua dentadura caiu em cima do falecido. Para não ficar mais feio, foi logo dizendo: _vai amigo, leva meu último sorriso.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

ELEIÇÃO NO STR

Com 96% de aprovação, Evandro Boaroli foi reconduzido pela quinta vez consecutiva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Veneza. Segundo Boaroli, trabalho e transparência demonstram o alto índice de aprovação pelos associados. O vice de Boaroli é Valmir Fontana que estão juntos desde o primeiro mandato, mostrando muita sintonia na condução da organização da entidade. O resultado deste trabalho é o comprometimento de toda a diretoria, mostrando muita unidade nas decisões e isso faz com que as ações aconteçam com naturalidade. Em nome de toda a diretoria e dos nossos funcionários queremos agradecer aos associados tamanha confiança. “Podem ter certeza que tudo o que nos norteou até hoje, também nos comprometemos para os próximos quatro anos, 2018 a 2021”, conclui Boaroli.

RETINOPATIA DIABÉTICA

A Retinopatia diabética é uma das principais causas de cegueira nos adultos. Pode ocorrer tanto nos pacientes com DM tipo I(insulino dependentes) como no DM tipo 2. Surge ,geralmente, ao final de alguns anos, manifestando-se mais cedo nos pacientes com DM tipo I.

A retinopatia diabética nas grávidas(diabete gestacional), pode evoluir mais rapidamente, sendo aconselhável que todas as grávidas realizem a fundoscopia (exame do fundo de olho) no início da gravidez e no pós-parto.

Existem estágios da retinopatia diabética(proliferativa e não proliferativa), dependendo do grau de evolução da doença.

Sintomas: a visão turva é um dos sintomas mais frequentes. Porém na fase inicial, a retinopatia diabética é assintomática. Por esse motivo o paciente com DM não deve esperar pelo aparecimento de sintomas visuais, devendo realizar o exame de fundo de olho pelo menos 1x/ano. Casos mais avançados podem evoluir com hemorragia vítrea e descolamento de retina. Infelizmente, os casos mais avançados levam a perda irreversível da visão.

Tratamento: depende do estágio da doença mas basicamente fotocoagulação a laser e cirurgias (vitrectomia) nos estágios mais avançados. Por isso a melhor forma de evitar essa doença é a prevenção através de consultas periódicas e exames de fundo de olho com o oftalmologista, a fim de evitar a progressão da doença.

DA HORA

_No dia 3 de dezembro haverá café colonial no Centro de Eventos Ávila, na Linha De Boit, que fica na estrada depois da Câmara de Vereadores, em Siderópolis. O evento Metropolitano Clube que está sendo revitalizado e reformado. Participe.será em prol do

_A AFAVE convida a todos para participar da confraternização no dia 25 e exposição dos trabalhos manuais confeccionados pelos clubes de mães do município. Imperdível.

_Ontem à noite o Confrade Betão Ranacoski comemorou seu aniversário com familiares e confrades na sua casa em São Bento Baixo.

_O nosso amigo Giliard Gava e futuro padre realizou seu sonho de criança e chegou até o Papa. Saiu foto nos jornais dele nesta semana cumprimentando o Papa Francisco e trocando algumas palavras. Ele ouviu do Papa: “eu já te vi”. Gilli já esteve em várias missas no Vaticano e fez uma leitura na missa do galo há poucos anos.

_ Não vou estranhar se num futuro próximo, o Gilli for trabalhar mais próximo do Papa Francisco.

_Vende-se terreno no Loteamento no Bairro Garuvinha ao lado da igreja do bairro, no distrito de São Bento Baixo. Valor R$ 85 mil. Aceito carro no negócio. Tratar pelo fone: (48)-9641-0969.

_O Centro Educacional Sossego da Mamãe está com novos espaços para melhor atender os alunos. Um deles é o local onde foi colocado grama sintética mas as obras continuam.

NA POLÍTICA

_A expectativa é de que nos próximos dias o Hospital São Marcos volte a atender as demandas cirúrgicas e para internação já que a entidade já recebeu os primeiros certificados do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde.

_O genro do casal Roberto Milanez e Valdirene Bortolotto, e ex-vereador turvense Delrian Sacarabelot, disse que foi convidado pelo sogro para mudar de domicílio eleitoral para Nova Veneza para ser candidato a vereador pelo PP.

_Scarabelot foi o vereador com maior votação do Progressistas de Turvo até hoje mas acabou deixando o partido e ingressou no PMDB. Ele é casado com a Médica neoveneziana Ana Claúdia Milanez.

_Na empolgação o Roberto esqueceu que seu primo o Samuel Bigode Milanez foi candidato nestas últimas eleições e por pouco não se elegeu.

_O ex-prefeito Evandro Gava (PP) foi conferir pessoalmente a apreciação do seu relatório das contas do seu último ano de mandato que foram aprovadas.