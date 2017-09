Não sei como vai ficar a nossa Câmara de Vereadores com tantos suplentes 

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

FÃ E ÍDOLO – O vereador Edgar Preiss (PP) é uma figuraça e já foi autor de ótimas histórias engraçadas para este anedotário político. A última foi no evento na sexta-feira na Câmara de Vereadores que teve a presença de Ângela Amin e de seu filho João Amin que é deputado estadual. Preiss citou Ângela como sendo sua “fã” mas acho que na verdade quis dizer sua “ídola”. Se fosse perguntado para Ângela Amin se ela era mesmo fã dele, certamente iria dizer que sim pois eles se conhecem de várias eleições. Preiss é conhecido lá em Florianópolis por ser muito partidário e ser bom de voto.

MEIA-BÊNÇÃO – Numa administração passada a entrega de um caminhão e uma retro-escavadeira para Caravaggio rendeu uma história para o anedotário político. Na hora da bênção o Padre da época, Carlos Weck disse antes da solenidade que iria dar somente meia bênção porque o caminhão e a máquina eram reformados. Agora foram entregues novamente e também são reformados mas melhor do que nada.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

VALE DO ARARANGUÁ

_A Ong Quatro Patas, de Turvo, vai realizar um bingo nos próximos para angariar fundos para o trabalho que é realizado no município com animais de rua. Belo trabalho.

_Na entrada da localidade de Turvo Baixo, no local onde é colocado o lixo deveria ser mantido limpo. Quem recolhe deve cuidar mais na hora do trabalho.

_Em breve terei mais uma página aqui no VG para abordar assuntos do vale do Araranguá, principalmente de Turvo, Meleiro, Ermo e Morro Grande.

PROFISSÕES EM ALTA

Ciência de dados e estatística despontam na lista dos profissionais que serão mais requisitadas em 2018. 1-Cientista de Dados (software), 2-Estatístico, 3-Gerontologia e Geriatria, 4-Gerente Comercial, 5-Desenvolvedor de Aplicativos e Engenheiro de Software, 6-Biotecnólogo, 7-Controlador Financeiro, 8-Marketing Digital, 9-Gestor de Cadeia Logística, 10-Técnico em Drone.

DA HORA

_O nosso amigo Rosinaldo “Gordo” Nazário e a esposa Cristina estão programando viagem para o nordeste e depois conhecer o Uruguai onde vão permanecer por alguns dias com mais um casal amigo. Merecido descanso.

_Piada pronta. Nesta semana eu iria levar uma pessoa próxima no cardiologista mas a secretária ligou para marcar para o dia seguinte porque o médico estava com pressão alta e teve que ir para o pronto socorro. Médico também fica doente.

_O crime organizado voltou a agir na região e no estado e causa medo na população. Onde isso vai parar?

_A impressão que temos é que nossos governantes perderam o controle da situação e não conseguem mais dar saúde, educação e segurança de qualidade. Além disso a corrupção tomou conta.

_A repercussão do nosso trabalho parece que incomoda algumas pessoas. Na vida pública isso faz parte mas vamos continuar procurando fazer um trabalho ainda melhor.

_Estou ampliando meu espaço no Volta Grande na região do Vale do Araranguá, principalmente para Turvo, Meleiro, Morro Grande e Ermo. Além desta página de nossa região, terei outra para abordar assuntos daqueles municípios.

_Um empresário da região está com planos de construir um centro de eventos aqui na cidade.

_ É uma pena que tem pessoas que não sabem se comportar em certo locais mas isso é uma questão de educação.

_Idoaldo da Silva mais conhecido por “Keko” faleceu aos 59 anos de complicações cardíacas. Condolências aos familiares.

_No sábado haverá jogo beneficente entre ex-atletas do Metrô em prol do centro de recuperação Luz e Vida. Participe.

_A Confraria Pan & Vin vai para Brasília comemorar os seis anos da entidade no dia 12 de setembro. Vamos ser recebidos por dois deputados federais da nossa região, pelo radialista Paulo Otaram na Voz do Brasil entre outras audiências e visitas a locais turísticos da capital federal. Viajaremos na terça-feira e voltaremos na quinta-feira. Vai ser uma bela viagem.

_Há alguns meses também faleceu o figurão Bentinho Vargas e estava morando em Urussanga.

_Há 7 anos nesta época eu estava na Itália e fomos assistir o grande prêmio de Fórmula 1 em Monza que foi realizado no domingo passado.

_E afinal vai continuar a ser fechada a rua do centro da cidade aos domingos?

_Esta rua é a mesma que será coberta pela prefeitura e as obras vão iniciar em breve.

_ Neste sábado a família Mathias vai realizar seu 2º encontro, apelidado de “Quincafest”.

NA POLÍTICA

_A posse da jovem Ângela Panatto Ghislandi na presidência do PP e como se fala tanto em renovação, seu nome ao natural é lembrado para as próximas eleições.

_Ângela gosta da política e pretende fazer carreira política. Isso todos sabem.

_Mediante esta situação, Ângela deve saber que daqui em diante será visada por seus adversários e até por correligionários que também tem pretensões. Faz parte.

_Quem está neste meio deve conquistar seu espaço no partido, aglutinar e buscar apoio inclusive em outros partidos para viabilizar uma candidatura.

_Geraldo Amilcar Coral é um dos nomes cotados do PP para uma candidatura a vereador em 2020.

_A Câmara de Vereadores está bem “renovada”. Assumiram Arlei Figueiredo (PMDB), Jeonice Baldessar Amboni (PSDB) e Ângelo Gava (PP).

_Não sei como vai ficar a nossa Câmara de Vereadores com tantos suplentes mas está muito difícil de assistir as sessões pois alguns têm muita dificuldade de se expressarem e também não são apresentados projetos bem elaborados.

_O jovem Ângelo é neto do ex-vereador Audino Gava, e filho da Márcia Gava, nossa colega dos tempos de Colégio Abílio.

_A sessão desta semana da Câmara de Vereadores foi a itinerante em Caravaggio. Durante o dia a prefeitura esteve em Caravaggio entregando um caminhão e uma máquina retro-escavadeira e fazendo visitas.

_O ex-prefeito de Siderópolis, Douglas “Guinga” Warmling, continua trabalhando na delegacia de Nova Veneza. A sua ida para o Ciretran não se concretizou.

_Comenta-se nos bastidores que dois nomes do primeiro escalão da prefeitura não estarão na equipe em 2018. Será?