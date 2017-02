Nações Shopping comemora um ano com show de Wesley Safadão

Em parceria com a X9 Promoções o Nações Shopping comemora um ano de inauguração com show de Wesley Safadão. O show acontece no dia 26 de março, a partir das 15 horas, no estacionamento do shopping center e os ingressos estarão à venda a partir de segunda-feira, 06 no Café Cultura e no site.

Responsável por algumas das levadas mais animadas do forró eletrônico, como “Meu coração deu PT”, “Solteiro de novo ” e “A dama e o vagabundo”, Wesley Safadão faz sucesso por onde passa. De acordo com Xororó, proprietário da X9 Promoções, um dos grandes diferenciais deste evento é o local e a estrutura, montada em um amplo espaço e pensada nos mínimos detalhes, para que todos possam curtir os shows sem maiores problemas.

Esta será a segunda experiência de shows no estacionamento externo do Nações Shopping e a exemplo do show de Jorge & Mateus, realizado em outubro passado, o público deverá se superar.“Estamos com uma expectativa ótima de chegar a 10 mil pessoas”, destaca.

O evento Sunset do Safadão se inicia a partir das 15 horas do dia 26 de março, um domingo, com o show de abertura de Neguinho & Emanuel.

Tatiani Longo