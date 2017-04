Mutirão castra 49 cães e gatos em Nova Veneza

O evento é uma parceria da Fundave e das ONGs SOS Bicho Urbano e MAPA.

Nova Veneza realizou no último sábado, 1, o mutirão de castração no Ginásio de Esportes Alfredo Bortoluzzi através da Fundave (Fundação do Meio Ambiente de Nova Veneza) e das ONGs SOS Bicho Urbano, de Araranguá, e a MAPA (Mãos que Ajudam Patinha que Agradecem), de Nova Veneza. Foram castrados 49 animais entre cães e gatos.

Segundo o presidente da Fundave, Juliano Mondardo Dal Molin, a vacina contraceptiva pode causar câncer e outras doenças nos animais e a castração é o método ideal. “Temos algumas situações como o abandono que é causado devido a procriação. Um dos objetivos da castração é o não crescimento do abandono de animais e o controle da proliferação dos animais de rua. Além disso, traz diversos benefícios para a saúde do animal, é uma maneira preventiva”, ressaltou.

Dal Molin destacou ainda a importância das ONGs dos voluntários para a realização do mutirão. Foram castrados mais de 10 animais de rua através da ONG MAPA que fez o recolhimento. O valor para a castração é de R$ 100 e o próximo mutirão será em setembro.

Gabriel Da Conceição