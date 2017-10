Municipal de Futsal decide finais das categorias sênior, masters e livre

As finais do Campeonato Municipal de Futsal 2017 de Nova Veneza começam a ser decidas nesta quinta-feira, dia 5, no ginásio de Esportes Alfredo Bortoluzzi. As partidas das finais serão nas categorias Sênior e Masters, com as mesmas equipes nas duas categorias.

Às 19h30 acontecerá a final da categoria Sênior (45 anos) entre as equipes Riacho da Ponte e São Bento Baixo.

O segundo jogo da noite será na categoria Masters (36 anos), às 20h30, entre Riacho da Ponte e São Bento Baixo.

Nos jogos das finais as equipes irão jogar sem vantagem, se os jogos terminarem empatados os campeões serão conhecidos nas cobranças de penalidades.

Livre

Já na categoria livre, os confrontos serão na sexta-feira, dia 6, com o primeiro jogo às 19h30 para definir o terceiro e quarto lugar entre as equipes: Rio Cedro Médio e Inacreditável F.C.

A partir das 20h30, acontecerá o jogo que definirá o campeão do Campeonato Municipal de Futsal 2017 de Nova Veneza entre as equipes Organizze e Oahlacrop.

Também serão conhecidos os artilheiros e as defesas menos vazadas do campeonato. Sem vantagem, se houver empate, os campeões serão conhecidos nas cobranças de penalidades.

O campeonato teve início no dia 04 de Setembro, e contou com 24 equipes envolvidas, sendo 16 equipes na categoria Livre, 04 equipes no Sênior e 04 equipes no Masters.

Cris Freitas