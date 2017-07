Municipal de campo de Nova Veneza chega na sua reta final

O campeonato municipal de futebol de campo de Nova Veneza chega na sua reta final, e com muita emoção.

Aconteceu nesse domingo os dois jogos das semis. No Jardim Florença, o time local enfrentou na partida de ida o Bairro Bortolotto, os donos da casa, comandados pelo técnico Edaltro Bortolotto não tomaram conhecimento do adversário, a aplicaram uma goleada por 4 a 1.

Leandro, Jeferson, Heitor e Giovan marcaram para o Jardim Florença, E Daniel marcou o único gol do time visitante comandado pelo técnico Nei Lopes. O Bairro Bortolotto sentiu a falta de seu principal jogador, Bruno Cesário, que não pode comparecer na partida, e o time sentiu sua ausência. Já o Jardim Florença, com um time bem organizado e um ótimo padrão de jogo, foi para cima, e garantiu uma boa vitória. Lembrando que não há saldo de gols, por tanto segue tudo indefinido na partida de volta.

Já na outra partida, em São Bento Alto, o time local recebeu o Unidos Caravaggio. Em uma partida muito disputada, as duas equipes empataram em 1 a 1. João marcou para o São Bento Alto, e Guto marcou para Unidos Caravaggio.

Agora no próximo final de semana acontecerá as partidas de volta da competição, e já conheceremos os dois grandes finalistas do torneio.

CURTAS…

O Oahlacrop jogou a primeira partida das semifinais do regional da LAC, e saiu com um importante empate fora de casa contra o Siderópolis. Agora os comandados do técnico Nelson Ghislandi jogam sua classificação em casa. AVANTE OAHLACROP!!!

O ciclismo de Nova Veneza conta com uma equipe bem empenhada em difundir e incentivar a prática desse magnífico esporte. Em breve teremos novidades para os amantes do pedal.

Em setembro acontecerá mais uma edição do Moto Veneza. Os organizadores estão à procura de patrocinadores e apoiadores, você que é de Nova Veneza e região, uma ótima oportunidade de divulgar sua marca em um evento de grande porte e consagrado no mundo duas rodas.

Um abraço em especial ao presidente do Caravaggio Futebol Clube Moacir Dagostim. O Moa é um incentivador do esporte, e um cara acessível e atencioso. Precisamos de pessoas assim a frente dos nossos clubes.