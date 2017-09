Mundo das Cores já vende a nova tinta de alto rendimento Anjo UP

A diluição da Anjo UP é de 80% e uma lata rende até 500m².

A Anjo traz para o mercado uma nova tinta de alto rendimento, a Anjo UP Tinta Acrílica Standard. Uma lata deste produto rende até 500m²/demão e sua diluição é de 80%.

“Entre as principais características deste novo produto estão a economia sem abrir mão da qualidade, boa secagem, excelente resistência a lavabilidade, ecoeeficiente, baixo odor e boa cobertura.”, conta à proprietária da Mundo das Cores Tintas de Nova Veneza, Camila Gava Nazário Frigo.

Indicada para proteção e decoração de superfícies externas e internas de reboco, concreto, gesso, massa acrílica, massa corrida, texturas e fibrocimento, a Anjo UP chega para conquistar o mercado por seu custo-benefício. “A marca Anjo está lançando esta tinta de alto rendimento standard para complementar a linha imobiliária, pois já possui uma premium”, conta o Diretor Executivo da Unidade Revenda, Gian Tartari. Ele acrescenta que com este novo produto, a empresa vai trabalhar para aumentar seu market share. “Queremos chegar às prateleiras de lojas de todo o Brasil e conquistar os profissionais de pinturas, arquitetos, engenheiros, decoradores e consumidores finais com a qualidade já consolidada da Anjo”, conclui.

Fabrícia de Pelegrini com edição de Willians Biehl