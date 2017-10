Mulheres participam do Dia D da campanha Outubro Rosa em Nova Veneza

O movimento conhecido como Outubro Rosa surgiu com o objetivo de estimular a participação da população mundial no combate e controle do câncer de mama. Ciente da importância desta iniciativa, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Veneza desenvolveu uma série de ações neste mês para incentivar as neovenezianas a realizar o autoexame, procedimento que contribui com o diagnóstico precoce da doença.

Nesta quinta-feira, dia 26, aconteceu o Dia D, na praça Humberto Bortoluzzi. As inúmeras mulheres que passaram pela praça foram orientadas a se prevenir. Todos receberam material informativo e aproveitaram para fazer aferição de pressão arterial, glicemia capilar e testes rápidos. Também participaram de uma aula de zumba.

De acordo com a gerente de Atenção Básica, Cledinei Policarpi, a ação obteve um retorno muito positivo. “Em função da grande procura durante o “Dia D” ampliamos as atividades para a parte da tarde. As mulheres que ainda não passaram pela praça poderão vir à tarde”, relata a gerente.

Cris Freitas