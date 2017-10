Mulher seminua invade e depreda salão de beleza no Caravaggio

Sem identificação e em surto psicótico, ela foi levada para o hospital São Marcos.

Por volta das 21h15min, dessa terça-feira, 3, uma mulher em surto psicótico vestindo somente camiseta e calcinha, acabou invadindo e quebrando um móvel de vidro, em um salão de beleza localizado no Centro do distrito de Caravaggio em Nova Veneza.

Ela ainda atacou e danificou o veículo da empresa de vigilância do local.

A Polícia Militar foi acionada e teve que fazer o uso de algemas para poder conter a jovem. Ela não portava nenhum documento de identificação, também não quis dizer seu nome ou local de residência. Socorristas do Corpo de Bombeiros de Forquilhinha foram acionados e a conduziram até o pronto atendimento do Hospital São Marcos, no Centro de Nova Veneza.

Willians Biehl