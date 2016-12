Mulher fica gravemente ferida em acidente na NVA-150

Acidente aconteceu quase em frente ao parque industrial Hercílio Damiani, na comunidade de Rio Guarapari em Nova Veneza.

Por volta das 17h20min deste domingo, 25, o condutor de 46 anos de um VW Gol placas de Nova Veneza, ao seguir pela NVA-150 em direção ao distrito de São Bento Baixo, perdeu o controle da direção do veículo, e acabou colidindo contra o guard rail da ponte do rio Novo, na comunidade de Rio Guarapari.

Socorristas do Samu foram acionados e levaram uma mulher de 43 anos que estava no banco do carona, ao pronto-socorro do hospital São José em Criciúma. Apesar de estar consciente, ela sofreu múltiplas fraturas expostas no braço e perna direita.

A Polícia Militar em Nova Veneza foi acionada para registrar a ocorrência. Contra o motorista que é de Criciúma, foi confeccionado um Termo Circunstanciado (TC), por dirigir sem estar habilitado.

