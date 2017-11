Acidente aconteceu por volta das 18h35min desta quarta-feira, 1, na comunidade de Linha Minerva.

Socorristas do Corpo de Bombeiros de Forquilhinha, foram acionados no início da noite desta quarta-feira, 1, para atender uma mulher de 40 anos, que acabou se ferindo ao cair de um trator. Ela estava de carona no veículo.

A mulher sofreu escoriações nos braços e pernas, sendo socorrida e levada até o Hospital São José em Criciúma.

Willians Biehl