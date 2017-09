Mulher é espancada pelo namorado e agressor se mata no São Bento Alto

Após a violência, mulher escapou por uma janela e pediu ajuda a vizinhos.

Por volta das 16h20min deste sábado, 16, no bairro São José no distrito de Caravaggio em Nova Veneza, um homem de 29 anos após discutir com a namorada de 45 anos, acabou a agredindo violentamente.

Ela relatou a policiais militares que ele a asfixiou com as mãos, fazendo com que desmaiasse. Ao recobrar a consciência, pediu para que o homem guardasse seu veículo, que estaria na rua com as chaves, neste momento aproveitou para escapar por uma janela e pedir ajuda a vizinhos. Ela foi atendida por socorristas do Corpo de Bombeiros e levada até o hospital São Marcos em Nova Veneza.

O rapaz então pegou o carro da vítima e fugiu até a Linha Gava, na comunidade de São Bento Alto, e na propriedade de um parente, acabou cometendo suicídio.

A Polícia Civil, Polícia Militar e Instituto Geral de Perícias (IGP), foram acionados para a ocorrência.

Willians Biehl