Mulher é detida após furtar carteira esquecida em lotérica de Nova Veneza

Fato aconteceu na manhã deste sábado, 2.

Por volta das 11h20min deste sábado, uma mulher de 54 anos moradora da comunidade de Santo Antônio, após utilizar a bancada em uma lotérica no Centro de Nova Veneza, acabou esquecendo sua carteira no local.

Em seguida, uma outra mulher de 32 anos, moradora do bairro Bortolotto, acabou encontrando o acessório, e ao invés de tentar localizar o dono, decidiu ficar com a carteira.

Algum tempo depois ao perceber a perda do bem, a vítima voltou até à lotérica, mas a carteira com a quantia de R$ 750, já havia sido levada. Após as imagens das câmeras de segurança serem verificadas, a Polícia Militar foi acionada.

Os PM’s descobriram e se deslocaram até o endereço da mulher que havia levado o objeto, e ao devolvê-lo, dentro restavam apenas R$ 300, valor inferior ao alegado pela vítima. Diante da situação as envolvidas foram levadas até a Central de Flagrantes da Polícia Civil em Criciúma. Um Termo Circunstanciado (TC), foi feito em desfavor da mulher de 32 anos, que responderá pelo crime de furto.

Willians Biehl