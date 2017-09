Muita emoção na última etapa do Municipal de Enduro Fim

Aconteceu no último sábado, a etapa final do campeonato municipal de enduro FIM de Nova Veneza. Nas dependências do CTG Fronteira da serra, cerca 100 pilotos aceleraram em busca do título municipal. O campeonato foi realizado em seis etapas no decorrer do ano, cada motoclube do segmento realizou uma etapa, fazendo do campeonato, um dos melhores já realizados.

Após todas as etapas realizadas, os campeões municipais foram:

CATEGORIA ESPECIAL:

· Joel Possamai

CATEGORIA 250cc A:

· Gustavo Zanardo

CATEGORIA 250cc B:

· Juliano Zanoni

CATEGORIA OVER A:

· Aquiles Zanoni

CATEGORIA OVER B:

· Antonio Eduardo Destro

CATEGORIA STREET:

· Ederson Scarpari

As equipes, Papa Trilhas, Loucos por trilhas, Galera da trilha e os Róias são os responsáveis por esse ótimo campeonato, em parceria com a Prefeitura Municipal de Nova Veneza. Agora é aguardar o próximo ano, e braaapppp!!!