Muita adrenalina na 5ª etapa do Municipal de Enduro FIM 

Evento aconteceu neste domingo, 27, a 5ª etapa do Municipal de Enduro FIM, na comunidade de São Bonifácio em Nova Veneza.

Mais de 50 pilotos do município foram em busca do título da etapa, em uma pista com alto grau de dificuldade, muita adrenalina e disputas acirradas marcaram o dia de competição.

No final, o piloto Joel Possamai ficou com título na categoria mais veloz, a Especial na categoria Nacional A, Luiz Gustavo Zanardo, do Caravaggio ficou com o primeiro lugar. Já na Nacional B, José Spilere subiu no lugar mais alto do pódio. Antonio Eduardo Destro ficou com o troféu na Over B, e Ederson Scarpari da comunidade de Rio Cedro Alto, ganhou na categoria Street.

O campeonato é realizado pelos motoclubes do município, em parceria com a Prefeitura Municipal. O esporte é um dos mais praticados por nossos jovens venezianos, e muito prestigiado pelo público.