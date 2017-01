Motociclista morre em acidente no São Bento Baixo

Homem seguia pela NVA-150, quando perdeu o controle da direção da moto e saiu da pista.

O acidente que vitimou Itamar dos Santos Mendes de 45 anos, morador de Criciúma e natural de Laguna, aconteceu neste sábado, 28, às 16h, na rodovia NVA-150, em frente ao balneário Nuernberg, no distrito de São Bento Baixo em Nova Veneza.

O condutor seguia pela rodovia em direção ao Distrito, onde logo em seguida a uma curva, saiu da pista, atingiu o meio-fio e aproximadamente 15m depois bateu contra uma cerca. Socorristas do Corpo de Bombeiros de Forquilhinha constataram o óbito de Itamar. A Polícia Militar também esteve no local para registro da ocorrência e membros do Instituto Geral de Perícias (IGP), fizeram o recolhimento do corpo.

Willians Biehl