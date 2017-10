Motociclista fura bloqueio da PM, é perseguido e acaba detido no Picadão

Incidente ocorreu por volta das 17h45min dessa terça-feira.

Policias Militares de Nova Veneza ao realizarem uma blitz no final da tarde dessa terça-feira, 3, na rodovia Giacomo Destro no bairro Picadão, ao solicitarem a parada de uma Honda CG 150 Titan placa de Nova Veneza, o condutor de 27 anos acabou desobedecendo à ordem de parada dada por um PM, fugindo do local da fiscalização.

Conforme relato dos policiais, o motociclista ao iniciar fuga pela Estrada Geral do Picadão, em direção ao bairro Jardim Florença, quase atropelou um dos agentes. Uma perseguição foi iniciada e minutos depois o condutor acabou perdendo o controle da direção, colidindo contra um barranco.

Na queda ele acabou sofrendo algumas escoriações, sendo levado pelo Corpo de Bombeiros até o Pronto Atendimento de Forquilhinha.

“Durante o acompanhamento, o condutor por diversas vezes colocou sua segurança e as dos demais usuários da via em risco, transitando pela contramão e em velocidade incompatível com a via,” afirmou o soldado Dalcione.

Os PM’s verificaram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo este o motivo alegado por ele, para a fuga. Contra o motorista foi confeccionado um Termo Circunstanciado (TC). A moto foi notificada e recolhida ao pátio do Detran em Criciúma.

Willians Biehl