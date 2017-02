De motocicleta, neoveneziano chega a Ushuaia, a cidade mais ao sul do planeta

Viagem feita pelo advogado previdenciário, Flávio Ghislandi Cúnico, durou 18 dias.

Na companhia do amigo Tiago Carminatti e em cima de uma motocicleta, o advogado previdenciário de Nova Veneza, Flavio Ghislandi Cúnico, conseguiu chegar a Ushuaia, a cidade que fica no ponto mais ao sul do planeta, na Argentina. Foram 18 dias de estrada, num passeio realizado de 2 a 19 de fevereiro de 2017.

De acordo com Cúnico, a viagem foi muito positiva. “Tivemos que voltar mais cedo por conta de alguns imprevistos, mas ainda assim, pegamos dias de tempo muito bom, com vento de menor velocidade, tempo aberto e com temperaturas agradáveis, o que auxiliou bastante na hora de vermos os pontos turísticos”, conta.

A ideia de fazer essa viagem surgiu de uma paixão que a maioria dos motociclistas possui. “Porque a pessoa vai viajar para o canto mais austral do planeta, a cidade que fica mais ao sul do mundo. E também em razão de ser um trecho longo de estrada, são 5,5 mil quilômetros, de cinco a sete dias de viagem só para chegar”, completa o advogado.

Como percurso, o neoveneziano foi até a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, seguiu para o Uruguai e depois direto para a Argentina, onde foi descendo, costeando o Oceano Atlântico pela Rota 3, até chegar a Ushuaia. “E na volta, retornamos costurando o Chile e a Argentina, na parte de baixo do mapa, na Patagônia, que tem muitos pontos lindos de se ver”, argumenta.

Como destaques da viagem, o motociclista destaca a visita à Patagônia, tanto na parte argentina quanto chilena. “Vimos muitos animais, como pinguins, leões e elefantes marinhos. E, além disso, é muito interessante também a questão do mar, porque por lá chega a ter uma variação de maré de até 1,2 metros, duas vezes ao dia, o que te permite enxergar a grande diferença entre a baixa e a alta. Sem contar que amanhece às cinco horas da manhã e fica claro até dez horas da noite, um espaço para o dia muito maior do que aqui”, finaliza Cúnico.

Francine Ferreira