ANEDOTÁRIO POLÍTICO

DESPORTISTAS – O Engenheiro Civil Edio Minatto, ex-prefeito que adora o surf está em El Salvador surfando, e o ex-vereador Betão Ranacoski, rizicultor, virou adepto do ciclismo mas o segundo “esporte” de ambos é tentar a “expulsão” do ex-vereador Vanderlei Spillere do PMDB. O processo será entregue na próxima semana.

BANNER VERMELHO – Quando abríamos o belo banner vermelho da Pan & Vin em Brasília na praça dos três poderes ou no prédio anexo IV onde ficam os gabinetes dos deputados, chamava a atenção. Certamente muitos achavam que era manifestação petista.

DA HORA

_O Moto Veneza vai agitar a cidade neste sábado com muita festa e shows musicais. Imperdível.

_O prédio antigo do Clube Grêmio Turvense não existe mais pois foi derrubado recentemente. As novas instalações do clube são amplas e tem ótima estrutura. A diretoria pretende ampliar o quadro associativo. Seja sócio do GT.

_ Estive em Vila Maria ontem na casa do amigo Jaime Stanger que é leitor assíduo deste espaço. Obrigado.

NA POLÍTICA

_Uma reunião realizada ontem à noite com lideranças políticas da região na casa de um empresário daqui teve como pauta candidaturas a prefeito de Nova Veneza, Forquilhinha e Criciúma.

_O vice-prefeito Zé Spillere convida para palestra sobre gestão pública com o ex-prefeito de Rio do Sul, Milton Hobus, no teatro municipal, neste sábado. Ele foi duas vezes prefeito e se destacou, depois foi eleito deputado estadual e também assumiu secretarias de estado. Participe.

_O pedido de informações através de requerimento do vereador Dado Ghislandi ainda está rendendo. Nesta sessão da Câmara de Vereadores o presidente Eloir Biro-Biro Minatto desempatou a votação para aprovar o pedido.

_Foi a primeira vez que Biro-Biro Minatto votou com a oposição. Será que isso vai virar rotina?

_Depois de quatro anos do anúncio, parece que as câmeras de vigilância serão instaladas pelo município. Ufa…

_A primeira vez realmente a gente nunca esquece. Eu sempre tive um sonho de conhecer Brasília pois trabalho nos meios políticos e adoro o que faço. Tive vários convites mas na época não pude ir. Desta vez deu certo e fomos com a Confraria Pan & Vin, entidade que estou presidente até o final deste ano. Pela primeira vez uma entidade daqui fez o que fizemos.

_Para quem interessar possa, a viagem da Confraria Pan & Vin foi custeada parte pela entidade que são oriundas de mensalidades e parte com recursos próprios de cada confrade.