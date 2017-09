Moto Veneza reúne um bom número de motociclistas

Mesmo com chuva a programação do evento surpreendeu aos participantes

Nem o mau tempo impediu que mais de 500 apaixonados por motocicletas invadissem a 4ª edição do Moto Veneza. O evento foi realizado pelo grupo de motociclistas Moto Veneza, em parceria com a prefeitura municipal. O objetivo do encontro foi à confraternização de motociclistas da região e de todo o país.

Os motociclistas participaram de shows e atrações musicais, além de saborear o churrasco 0800 e ainda trocar experiências em duas rodas. Todo o lucro do bar foi revertido em doações para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Nova Veneza.

“Já viajei por toda a América de Sul, mas não somo quantos quilômetros já fiz. E, sim, quantos amigos conquistei. Gosto de viajar para cidades pequenas, onde existem povos acolhedores”, revela o motociclista gaúcho, André Linck, de 61 anos.

Para o mineiro de Pato de Minas, Jarbas Silva, 31 anos, do grupo Kamizetta Preta, o evento surpreendeu as expectativas. “Um grupo acolhedor, uma cidade bonita e um evento organizado. Eu e mais sete amigos resolvemos viajar de Minas para o Paraguai, Uruguai e descobrimos o evento. Infelizmente devido ao nosso cronograma não conseguimos ficar mais para prestigiar todo o encontro. Mas quero me programar para o ano que vem conhecer o Sul e estar presente no Moto Veneza”, destaca.

O presidente do Moto Veneza, Nei Brolesi agradeceu a boa participação dos motociclistas. “Nós da organização do Moto Veneza queremos agradecer a todos os motociclistas que vieram de várias regiões do estado e país. Foram meses de muito trabalho para a realização deste evento que, encerramos com a sensação de dever cumprido. Não podemos esquecer o apoio e aporte da Prefeitura Municipal para poder viabilizar o encontro. E a todos os componentes do grupo pelo comprometimento e dedicação e promovermos esse evento”, pontua o presidente do Moto Veneza, Nei Brolesi.

O prefeito Rogério Frigo reafirma o compromisso de apoiar eventos que venham desenvolver o turismo na cidade. “Foram três dias de intensa movimentação na rede hoteleira e gastronômica de Nova Veneza. Quero parabenizar esse grupo jovem e comprometido em promover esse grande evento. Precisamos promover eventos como este para divulgar a cidade e toda a sua potencialidade turística. Já reafirmamos a nossa parceria para a próxima edição do evento em 2018”, afirma.

Cris Freitas