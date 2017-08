Moto Clube Compadres reúne 200 amigos e integrantes

Reunião aconteceu em Nova Veneza no último sábado, 12.

Como forma de reencontro, amigos e integrantes dos Compadres Moto Clube Caravaggio, reuniram-se no último sábado, 12, na sede do grupo, localizada no próprio distrito de Caravaggio, em Nova Veneza. Em torno de 200 pessoas compareceram à reunião, que serviu no cardápio uma deliciosa paella.

De acordo com um dos organizadores, Anderson Donini, foi também uma forma convidar a todos, não só os motociclistas, para um preview do 4º Moto Veneza, que acontecerá no dia 22 de setembro. “E também uma maneira de mostrar o que vai ser o Texugo’s Bikers Pub, um novo estabelecimento que será inaugurado na região neoveneziana. Ficamos muito contentes com o resultado dessa primeira reunião, que foi uma oportunidade de reunir amigos”, completa.

O encontro deste fim de semana foi realizado pelos sócios proprietários do Texugo’s Bikers Pub: Anderson Donini, Edmilson Fabri e Denis Montuan.

Francine Ferreira / Fotos: Anderson Donini