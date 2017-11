Motivação e alegria marcaram o Vº Encontro de Mulheres Cooperativistas da Coopera

Com o tema: “Mulher: Sem Limites para Crescer”, a Cooperativa Pioneira de Eletrificação – COOPERA, reuniu mais de 400 associadas, esposas e filhas de associados na tarde de sábado, 04, para a quinta edição do Encontro de Mulheres Cooperativistas.

O evento foi aberto pelo presidente Walmir Rampinelli, grande incentivador do projeto, e aconteceu no Centro de Múltiplo Uso do Bairro Santa Isabel, em Forquilhinha. O palestrante motivacional Eliseu Hoffmam abordou de forma interativa assuntos relacionados a atitudes que levam a mudanças e a transformação. Falou de autoconhecimento, crenças e comportamentos, destacando o reconhecimento da mulher como capacitadora de transformações em sua realidade em prol da realização pessoal. “Temos que mudar as nossas crenças e ter atitude, pois é ela que faz a diferença na vida das pessoas”, frisou.

A segunda atração da tarde dedicada as mulheres foi a participação da comediante Dona Maricotinha que animou o público com seu jeito descontraído e suas piadas contagiantes. A coordenadora de Cooperativismo, Josimar Jacques, disse que a intenção do encontro, que já virou tradição, é integrar e fortalecer o vínculo das mulheres com a cooperativa, propagando os valores do cooperativismo.

Débora da Silva Cândido| Fotos: Loucos por festa