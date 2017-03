Moradora do Jardim Florença é presa por tráfico de drogas

Ela estava comercializando entorpecentes com mais dois homens em Criciúma.

Uma mulher de 59 anos moradora da comunidade de Jardim Florença, em Nova Veneza, foi presa no final da tarde desta segunda-feira, 13, por volta de 17h, com mais dois homens, depois de ser flagrada por policiais comercializando drogas no bairro São Simão, em Criciúma. A ação foi realizada por agentes da Polícia Civil de Cocal do Sul e contou com o apoio da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Criciúma na abordagem dos suspeitos.

No momento em que a polícia flagrou a venda de entorpecentes, o comprador da droga acabou fugindo do local. No entanto, os vendedores de drogas foram presos.

Após essas prisões, policiais civis de Cocal do Sul, Criciúma e Forquilhinha foram até a residência da mulher presa, em Nova Veneza, e encontraram mais entorpecentes e materiais utilizados para realizar a mistura de drogas, dinheiro proveniente do comércio dos entorpecentes, cigarros contrabandeados, assim como vários objetos de origem duvidosa. “Após as buscas, todos os conduzidos foram encaminhados à Central de Flagrantes Policial de Criciúma e posteriormente encaminhados ao presidio Santa Augusta, em Criciúma”, completou o delegado de Polícia Civil de Forquilhinha, Eduardo de Mendonça, que participou das buscas.

​​Francine Ferreira