Morador de Nova Veneza morre em grave acidente de trânsito em Forquilhinha

Acidente envolveu pessoas e dois veículos.

De acordo com informações oficiais do Corpo de Bombeiros, uma pessoa morreu no local e outra chegou a ser socorrida, mas não resistiu e faleceu a caminho do hospital. A colisão frontal foi registrada entre dois automóveis neste sábado, 8, por volta de 18h30min na SC-108, na comunidade de Sanga do Café, em Forquilhinha.

O morador do bairro Garuva em Nova Veneza, Vandelirio Rossi Salvador de 37 anos, que conduzia o Chery Cielo placas de Curitiba, acabou falecendo no local do acidente. A outra vítima do acidente fatal, Patrik Trombim, de 20 anos, que residia na cidade de Forquilhinha, morreu a caminho do hospital

