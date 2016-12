Morador do Jardim Florença é espancado com golpes de facão

ATUALIZAÇÃO: 29/12/06 às 22h30min: Incêndio consome residência no Jardim Florença

Policiais foram acionados por volta das 17h50min dessa quinta-feira, 29.

Ao chegarem na residência da vítima, os policiais militares encontram deitado em um sofá, um homem de 43 anos, sangrando e com diversos hematomas pelo corpo.

Questionado, o homem não quis falar muito sobre o assunto com os militares, mas afirmou que havia sido agredido por vários homens no bairro Mãe Luzia em Criciúma, em seguida alguém lhe deu carona até sua casa, no bairro Jardim Florença em Nova Veneza, onde mora sozinho. Ele já é conhecido pelos policiais pelo envolvimento com o uso de drogas. A polícia acredita que ele tenha sido agredido com o uso de um facão.

Os militares registraram o boletim de ocorrência como Lesão Corporal Grave e acionaram o Serviço Móvel de Urgência (Samu), que levou a vítima até o 24 Horas de Forquilhinha. Ele posteriormente foi encaminhado para o hospital São José em Criciúma, de onde teria saído por volta das 21h.

Tiago Speck