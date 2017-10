La Moda realiza programação especial de Outubro Rosa

Buscando engajar todas as suas profissionais na campanha de prevenção ao câncer de mama, a La Moda está promovendo uma série de ações de conscientização durante o mês de outubro. Dentro da programação, estão palestras com médicos especialistas sobre câncer de mama, prótese mamária, envelhecimento saudável, além de um encontro com a fundadora do Projeto Quimioterapia e Beleza, Flávia Flores. Após a palestra com os profissionais da La Moda, no dia 25 de outubro, Flávia participará de um encontro na Unique Store às 17 horas, em Nova Veneza.

“A La Moda é uma empresa de DNA feminino. Nossa equipe e nossa liderança são, em sua maioria, formadas por mulheres. Nossas marcas fashion não apenas vestem as mulheres como também buscam faze-lo exaltando a nobreza e a beleza inerente à feminilidade. Logo, as causas das mulheres são também as nossas”, explica o CEO da La Moda, Giancarlo Luchetta Bedin.

Segundo ele, é por esta razão que a empresa jamais poderia deixar de participar intensamente do Outubro Rosa e a sua participação se dá em várias frentes. “Desde ações de marca, de divulgação, passando por ações de conscientização, até ações que geram benefício econômico direto à luta contra o câncer de mama. Acreditamos que as marcas devem assumir posição, como as marcas da La Moda, a Lança Perfume e a MyFavoriteThing(s), assumem”, ressalta.

Sabrina Parlatore fala sobre sua experiência no tratamento contra o câncer em evento na ACIC

A La Moda promoverá no dia 23, às 19h30, na ACIC, um bate-papo com a atriz e cantora Sabrina Parlatore. Sabrina foi diagnosticada com câncer de mama em 2015 e realizou tratamento durante 10 meses que incluiu cirurgia, sessões de quimioterapia e radioterapia. Além dela, as quatro mulheres que inspiraram a campanha de Outubro Rosa deste ano da Lança Perfume também estarão presentes compartilhando suas histórias de luta e superação. O evento será gratuito e aberto ao público por meio de convites. Para participar, o interessado deverá enviar um e-mail para pinkhour@lamoda.com.br.

Campanha Woman Power em prol do Hospital de Câncer de Barretos

A Lança Perfume, marca da La Moda, realiza todos os anos uma campanha de apoio ao Outubro Rosa e este ano a ação acontece em parceria com o Hospital de Câncer de Barretos (HCB), referência no tratamento da doença no Brasil. A linha Woman Power conta com quatro opções de lenços estampados, estojo, moleskine, caderno e caneca com preços a partir de R$27 e lucros revertidos em doações para o HCB. A linha Woman Power pode ser adquirida na loja Online da Lança Perfume e na Unique Store, em Nova Veneza.

Fernanda de Maman