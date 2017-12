La Moda celebra fim de ano com festival para seus profissionais

A La Moda celebrou na tarde dessa sexta-feira as conquistas e realizações do ano de 2017. A tradicional festa de fim de ano foi transformada em um festival, realizado nas dependências da empresa. Os profissionais foram surpreendidos com muita música, lounges e foodtrucks, em estrutura semelhante aos grandes festivais de rua. O “V Festival La Moda”, remete ao conceito de vitória, vida e vibrações positivas para o próximo ano.

“A La Moda venceu o compromisso de 2017 e fechará o ano com excelentes resultados. Essa é, sem dúvidas, uma empresa formada por vitoriosos e estamos celebrando um momento especial com o sentimento de vitória”, afirma o CEO da La Moda, Giancarlo Lucheta Bedin. Ainda segundo ele, foi graças ao trabalho de cada uma das pessoas, envolvidas direta ou indiretamente, que conseguiram fazer deste ano um dos mais expressivos e importantes que marca a história da companhia. “Essa empresa acredita que o valor é construido coletivamente e que isso deve ser compartilhado e celebrado”, ressalta.

A animação ficou por conta das bandas Matusa, Vigário Jack, Diego Damazio, além dos Djs Celo Menezes e Vitor Guima. Atrações circenses, cabine de fotos, massagens rápidas e espaço de maquiagem proporcionaram descontração e diversão aos colaboradores.

Fernanda de Maman