Ex-ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini, na 2ª Plenária da Classe Trabalhadora

Evento é aberto a entidades e toda a sociedade.

O ex-ministro do Trabalho e da Previdência Social, Ricardo Berzoini marca presença na 2ª Plenária da Classe Trabalhadora dia 13 de junho, das 19h às 22h, no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Criciúma (Siserp). O encontro agrega todo o Movimento Sindical do Sul Catarinense e visa organizar os diversos sindicatos para a mobilização e o chamado a população para uma nova greve geral marcada para dia 30 de junho pelas centrais sindicais do país. A primeira plenária aconteceu dia 05 de abril quando foi organizada a greve geral do dia 28 do mesmo mês.

Berzoini pretende debater o atual momento político e econômico dos pais, as reformas trabalhista e previdenciária e, falar sobre a importância do engajamento da sociedade nas lutas pelas Diretas Já.

O presidente do Sindicato dos Bancários e um dos coordenadores do evento, Edegar Generoso, analisa que a sociedade está vivendo um momento de luta de classes: “De um lado, o governo e as grandes corporações empresarias tentando enganar o povo pregando que as reformas são imprescindíveis e benéficas ao trabalhador.

Do outro lado, está o movimento sindical lutando com as armas que tem para não permitir que as reformas transformem a relação capital x trabalho no Brasil em uma típica relação casa grande x senzala”, pontua Generoso. “Para o sindicalista a luta dos trabalhadores hoje é uma luta contra o governo e contra todos aqueles aliados a ele, sejam políticos ou empresários”, explica. Além dos sindicatos e entidades, a plenária é aberta a toda a população.

SAIBA MAIS:

Ricardo José Ribeiro Berzoini é bancário concursado do Banco do Brasil, iniciou na política no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, do qual foi presidente.

Elegeu-se deputado federal pelo PT quatro vezes, em 1998, 2002, 2006 e 2010. Foi Ministro da Previdência Social e Ministro do Trabalho no primeiro governo Luiz Inácio Lula da Silva em 2004.

Em 2014 foi Ministro das Comunicações no governo de Dilma Roussef.

Maristela Benedet / Foto: Herivelto Batista.