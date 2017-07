No Ministério de Minas e Energia, Cooperativas questionam retirada dos subsídios tarifários

A Cooperativa Pioneira de Eletrificação – Coopera esteve presente, juntamente com representantes de Cooperativas de Eletrificação Rural dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, numa audiência nesta terça-feira, 4, em Brasília, no Ministério de Minas e Energia (MME), onde foi solicitado que seja publicada a medida provisória para reverter a retirada dos subsídios tarifários destinados às cooperativas de infraestrutura. O debate foi acompanhado pelo presidente da Coopera, Walmir Rampinelli, pelo secretário de Articulação Nacional, Acélio Casagrande, deputados federais gaúchos e catarinenses, e representantes da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). Eles foram recebidos pelo secretário de Energia Elétrica, Fábio Lopes Alves.

Conforme os representantes do setor, a extinção do desconto sobre a compra de energia elétrica realizada por cooperativas de eletrificação rural prejudica diretamente o produtor rural e causa um grande problema social. Eles também acrescentaram que as cooperativas, em sua maioria, atendem áreas desprezadas pelas concessionárias de energia.

Por outro lado, Fábio destacou que o MME está aberto ao diálogo e que uma decisão será tomada o mais rápido possível para reverter este cenário. Na próxima semana, o grupo se reúne novamente, com a presença de representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), para definir uma solução.

Débora Da Silva Cândido