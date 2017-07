Minestra con vin del mondo

Na última quinta feira aconteceu um evento muito interessante em Nova Veneza para reverenciar um dos pratos mais típicos da colonização italiana vinda do norte e nordeste da Itália, estou falando da “minestra”. Um prato genuinamente criado aqui no sul do Brasil pelos imigrantes italianos, utilizando produtos cultivados por eles mesmos.

Tem dois tipos de minestra; a de arroz, ou, de massas, ambas feita de feijão cozido e depois pilado manualmente, utilizando sal e cebola verde frita no toicinho para dar aquele sabor especial no creme/molho que vai ser cozido o arroz ou as massas, muitas vezes os dois juntos, dependendo o que se tinha em casa para comer. Com arroz é mais tradicional, mas, a de massas é a preferida deste Bauco.

As feitas de massas têm dois tipos, a de macarrão (massa redonda tipo espaguete) só um pouco mais grossa e taidele (No dialeto Vêneto) e Tagliattelle (Na língua italiana), ambas vem da palavra “cortar”. Pois, essa variedade de massa feita manualmente por nossas bisnonas, nonas, e mães e hoje ainda feita pela nossa geração, eram cortadas também manualmente, ficando achatada.

A minestra foi o prato diário de muitas gerações, e hoje é muito consumida por ser deliciosa e consistente. Ela sempre foi acompanha por outros produtos coloniais, quando me refiro a colonial falo dos alimentos que vinham da própria terra destes heróis colonizadores,: com o queijo, ovo, torresmo, radicci e o repolho, muitos colocavam farinha de mandioca, ou vinagre de vinho tinto para dar mais sabor. Rica em ferro e carboidrato, a minestra era combustível para o ardo serviços dos colonos.

A minestra geralmente era feita para o jantar, mas, no dia seguinte era também consumida no café da manhã. O nome minestra deriva de “minestrone” uma espécie de sopa italiana feita de legumes e grãos, na maioria de feijão, uma variedade de feijão de grãos maiores e coloridos, na Itália chamado de “fagioli”.

Mas, vamos ao titulo do artigo “Minestra com vinhos do mundo”, um grupo de amigos que por duas vezes tinham se reunido para saborear minestra com produtos coloniais e bebiam vinhos finos para acompanhar o delicioso prato, resolveram ampliar o numero de participante de dez, para dezoito pessoas. Como todos apreciam o universo dos vinhos, definiram que cada participante traria uma garrafa de vinho de países diferente. Teve vinhos do Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Estados Unidos, Austrália, Libano, África do Sul, Israel, Nova Zelândia, Italiano, França, Português, Espanha e Alemanha.

Foi uma verdadeira viagem nos vinhos do mundo com variantes cascas. O encontro fechado aconteceu na residência do neoveneziano Alberto Ranacoski no distrito de São Bento Baixo, e a tradicional minestra foi preparada pela “Xixa” Bortolotto esposa de Ranacoski organizado pelos Confrades da Pan & Vin. O evento será anualmente, e do próximo já tem data e local marcado, os irmãos Cide, Noio, Juca Damiani serão os anfitriões da segunda edição organizada. Ti magna la minestra, o ti salta par la finestra!!!

Bon Conplean Mari

Quem trocou de idade esta semana foi a belíssima e simpática Mariene Tiscoski carinhosamente conhecida por Mari. Caríssima amiga e leitora do Portal Veneza, lhe desejamos muita paz e conquistas, felicidades sempre. Auguroni!!!

Gira mondo

Quem está fazendo um passeio pelos países do sul da América Latina, Argentina, Uruguai e Chile é o advogado e empresário neoveneziano Giovanni Brogni acompanhado da esposa Fernanda, dos filhos: a futura médica Júlia e do pequeno Mateus. Neste sábado eles estão em Viña Del Mar e Valparaiso no litoral do oceano pacifico. No registro fotográfico eles na praça central de Mendoza. Bona passegiata!!!

Lia la regina dea Pan & VIN

Na última segunda feira a bela e simpática jovem Lia Grandi Santos que participou do concurso Rainha e Princesas da próxima festa da gastronomia do ano ventura, representando a Confraria Neoveneziana Pan &Vin foi empossada Rainha da Pan & Vin.

O evento aconteceu no restaurante La Brasa anexo ao hotel Dolomiti no principado caravaggiano durante octogésima reunião da entidade, que teve o empresário gastronômico como anfitrião Confrade Chico Ghellere. Além das propostas que a Confraria tem no universo enogastronomico, ela vai mais além, atuando nas questões sociais, culturais, filantrópicas afirma o presidente da Pan & Vin Marcelo Branco Pacheco.

A Lia foi muita grata com a entidade, e devemos ser também gratos a ela pela sua dedicação diz Emersom Crippa diretor de eventos. Com espumantes foi brindado a Rainha da Pan & Vin, que recebeu presente da Confraria. Estava delicioso o jantar a base de cortes especiais de carnes do restaurante La Brasa que, além do fino sabor têm atendimento e ambiente especial, no qual recomendo a todos os meus leitores. Assim o anfitrião Chico Ghellere fechou sua reunião com chave de ouro. Bravissima la Regina Lia!!!

BAUCANDO

Parabéns a Afave de Nova Veneza pela excelente organização da festa Julina que aconteceu no último domingo na Praça HB no centro da capital mundial Polenta. A praça aos domingos está sempre lotada, no meu ver, deve despertar eventos menores como este que aconteceu, e distribuir para outras entidades, pois, geraria recursos para que realmente que se dedica de forma positiva para a nossa cidade. Mai uma vez, parabéns!!! Conplimenti!!!

CTG Fronteira de Serra de Nova Veneza que tem um dos melhores parques de rodeio está se preparando para mais um rodeio nacional no mês de agosto. Orcocan tchê!!!

Nos próximos dias abre mais um restaurante na área central da capital mundial Polenta. Nós da imprensa ainda não sabemos qual vai o cardápio, só soubemos o local que está sendo montado, é na antiga casa comercial da família Crippa. Aspeton par veder!!!

Está surgindo na região o“Pane Italiano” confeccionados pelo italiano Ismaele Buonaugurio. Os pães feitos de forma artesanal é uma verdadeira delícia com sabor dos pães da Itália. Provas do pão estão sendo apresentada ara futura clientela que gosta de coisas boas. Buonissimo!!!