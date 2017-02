Meus sentimentos pelo falecimento aos 87 anos de Aurora Milanez Spillere

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

INDIGESTÃO – Com o movimento político neoveneziano “Revolta da Polenta”, já tem político evitando degustar a nossa saborosa polenta com medo de uma represália

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

DA HORA

_Um “galpão” construído num local que é atração religiosa de uma localidade de nosso município não tem nenhuma harmonia em termos de arquitetura com o prédio. Obras como estas devem ser bem pensadas.

_O Edna Restaurante, na praça de alimentação do Shopping das Nações. O tempero é natural com gostinho da comida da mamãe. Confira.

_O belo apartamento do Residencial Vila Verde, da Minenge, no Bairro Bortoluzzi, conta com uma unidade à venda. Confira.

_O figurão Edvar “Martelo” Frigo comemorou ontem mais um ano de vida. Parabéns.

_Fui visitar a Congelados Veneccia, do nosso amigo Ronaldo Nazário daqui pois há o ex-craque da seleção brasileira do mesmo nome. A Veneccia fica no Bairro Bortolotto e produz saborosos salgados de vários tipos como risoles, coxinha entre outros. Confira.

_O jovem neoveneziano Fábio Fontana, de Vila Maria, se formou em Direito pela UFSC recentemente. Ele foi aluno da Escola Líbero Ugioni e é filho de Valmir Fontana. Parabéns.

_Dos quatro novos integrantes da Confraria Pan & Vin, Betão Ranacoski será um deles. O seu nome foi confirmado depois de uma reunião na sua casa, onde foi explicado o regimento da entidade.

_Os demais nomes convidados foram os Engenheiros Agrônomos, Paulo da Costa Nunes, Emerson Crippa e o professor de gastronomia do SENAC, Cézar Martins. Como é de praxe, o nome é confirmado somente depois de uma conversa para deixar bem clara as normas da Pan & Vin.

-Na Barbearia do Luiz, em Caravaggio, é o lugar ideal para dar um trato no visual. Em breve no local haverá mais opções de serviços. Aguardem.

_Uma bela matéria gastronômica sobre Nova Veneza na RBS TV teve como pauta um prato à base do peixe tilápia servido no Quiosque da Célia, na charmosa São José. Segundo o professor de gastronomia do SENAC, Cézar Martins, a tilápia é um peixe muito saboroso e deveria ser mais explorado pelos nossos restaurantes. Uma isca de peixe ou pratos mais elaborados são sempre bem vindos a nossa mesa.

_A Construtora Brogni vai lançar em breve mais um prédio na cidade que será construído em frente ao Colégio Abílio, e terá seis apartamentos. O padrão de qualidade da Brogni é dos melhores.

_Manchete no site Portal Veneza que dois garotos foram apreendidos com droga por aqui, um deles com 13 anos, nos deixa triste e preocupado. O Poder Público, polícias, igrejas, e toda a sociedade precisa rever tudo o que está sendo feito para evitar isso. Ainda dá tempo de reverter a realidade de muitos jovens.

_Meus sentimentos pelo falecimento aos 87 anos de Aurora Milanez Spillere, mãe de várias figuras conhecidas como Genésio Spillere, Benício, Anicésio e mais várias irmãs.

NA POLÍTICA

_Se um dia acontecer uma “lava-jato” sobre a restauração da ponte Hercílio Luz muita gente iria ter que dar explicações. Na construção de uma das pontes de Florianópolis houve o escândalo “Orofino”, um dos engenheiros da obra, que fugiu para Portugal lembram?

_A Hercílio Luz que também é um cartão-postal da capital, foi interditada em 1982 e consumiu mais de R$ 500 milhões até hoje nas obras. Com este valor daria para fazer umas duas novas ligações para a ilha.

_A “lava-jato” parece já foi mais atuante e a grande imprensa fala em operação “abafa”. Temos que ir para as ruas novamente.

_Os integrantes do movimento “Revolta da Polenta” foram entrevistados na terça-feira por João Paulo Messer, na Rádio Eldorado.

_Há uma programação do movimento nos próximos dias nas comunidades neovenezianas.

_Na página da movimento no facebook há o contra-cheque de alguns funcionários que recebem ótimos salários.

_O político que menosprezar estes movimentos políticos populares poderá se dar mau. Respeitem os eleitores que estão acordando e cobrando as atribuições dos políticos. Já era tempo disso acontecer.

_E a TV Câmara será reativada neste início de ano legislativo?

_O responsável pela instalação da TV Câmara e seu funcionamento, Willians Biehl, não teve seu contrato renovado no final de 2016.

_O prefeito Rogério Frigo pela segunda vez neste mandato vai a Brasília encaminhar projetos.

_Frigo já deve ter notado que os tempos são outros. Nos seus dois mandatos anteriores ele e seu grupo conseguiram muita verba que proporcionaram muitas obras importantes para o município.

_Por outro lado se fala muito em crise mas com bons projetos sempre se consegue recursos.

_Conversei com o Secretário de Planejamento Renato Pieri nesta semana. Ele vai repassar informações a respeito de alguns encaminhamentos de sua pasta.

_O velório de Aurora Milanez Spillere, em Caravaggio, lotou o santuário, reuniu vários padres, amigos, familiares e políticos regionais e estaduais. Ângela Amin almoçou com Genésio Spillere, Edésio, ex-prefeito Evandro Gava e o assessor do Deputado Estadual João Amin, Ranier Amboni.

_O prazo para devolução, revalidação e emissão de notas de produtor rural em Nova Veneza encerra no dia 24 de fevereiro.