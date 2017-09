Metropolitano vence a segunda, e assume a liderança do regional da Larm

Nesse sábado, 23, o Metropolitano foi até Meleiro enfrentar o time local pela segunda rodada do regional da LARM. Sem dar nenhuma chance ao adversário, o time de Nova Veneza dominou do início ao fim a partida, e venceu por 3 a 0.

O artilheiro Beto Cachoeira foi a rede duas vezes, e o zagueirão Shayder fez o seu primeiro gol na competição vestindo a camisa do Metro.

Com maior posse de bola, o Metropolitano fez um jogo muito eficiente, e mostra o quão é forte de elenco. Quando já vencia por 3 a 0, o técnico Jean Reis promoveu a entrada de seis atletas, Celito, Rafa, Edipo, Will, foguinho e Lalo deram conta do recado, e o time não perdeu em nenhum momento o ritmo do jogo.

Jogando bem da zaga ao ataque, o Metropolitano é o líder da competição e com certeza é um grande favorito a erguer o caneco.









O “até” logo de foguinho!!!

O atacante “xodó” da torcida Foguinho, fez nesse sábado seu último jogo no regional da Larm desse ano. O jovem atacante irá passar um período no exterior, e voltará ao Brasil somente em janeiro do ano que vem. No registro uma pequena homenagem da torcida ao artilheiro! Até breve Foguinho, e boa sorte!!