Metropolitano vence nos pênaltis e está na final do Estadual de Amadores

O Metropolitano foi a campo nessa tarde, 3, enfrentar a equipe do Cometa, válido pelas semifinais do Estadual de Amador, e venceu nos pênaltis com bela atuação do goleiro Passarela, que defendeu duas cobranças.

O time de Nova Veneza não conseguiu imprimir seu ritmo no tempo normal, sofrendo durante os 90 minutos, que teve poucas oportunidades para ambas as equipes, terminando o duelo empatado em 0x0 no tempo normal, levando a disputa para os pênaltis. Nas cobranças, Andrei e Luciano desperdiçaram para o Metropolitano, porém o goleirão Passarela defendeu duas vezes, e o meia Luciano do Cometa cobrou para fora.

Agora o Metropolitano descansa para a decisão final, que acontecerá neste sábado, 4, às 15h no estádio do América, time de Joinville.

O time de Nova Veneza aguarda para saber seu adversário da outra semifinal, entre América e Carlos Renault, time de Brusque.