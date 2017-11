Metropolitano treina em Joinville e busca o bicampeonato Estadual de Amadores

O Metropolitano treinou na tarde de ontem na associação Tupi já mirando o jogo de hoje contra a equipe do Cometa, do oeste Catarinense, a primeira partida do time neoveneziano será às 15h no estádio do América, time que também participa da competição.

O técnico Jean Reis aposta no entrosamento da equipe, e claro, nas peças que foram contratadas para essa competição, destaque para o meia Dudu, que já participou de muitas conquistas do Vermelhão e hoje defende as cores do Mesquita de Araranguá.

A competição é curta, porém de muita importância no calendário e na programação do time. Se vencer, o Metropolitano já estará na final que acontece neste sábado, 4, no mesmo estádio e horário. Caso seja campeão, o time de Nova Veneza disputará no ano que vem o Sul Brasileiro de Amadores, competição que o time foi vice- campeão no ano passado em São Paulo.