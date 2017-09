Metropolitano: Encontro dos campeões de 1998 a 2002

O Grêmio Esportivo Metropolitano, atual campeão da Copa Sul dos Campeões, teve seu retorno aos gramados no ano de 1998. O time da praça estava “desativado” há vários anos, e foi um encontro entre amigos que surgiu a ideia de reativar o vermelhão.

Sanciro Ghislandi, Mário Cesár Ghislandi, Edemir Della Giustina, Paulo Ribeiro Júnior, Roberto José Sávio Caetano, Eduardo Gamba, Gilmar Frigo, Charles Grandi, Luiz Gava Neto “Cadina”, Júlio César Gava “Pudim”, Kátia De Almeida e João Airton Nuernberg , são os sócios fundadores do clube.

Com vários ótimos jogadores da casa, o Metropolitano disputou o forte campeonato municipal em 1998, vencendo de forma invicta. O elenco do primeiro time campeão da época era composto por, Sandro, Dega, Adilson, Adilson Barbosa, Dimba, Reiner, Bali, Chadson, Ronaldo Mondardo, João Paulo, Porvinha, Juruna, Diego, André, Linho, Fernando Gava, Daniel, Paulinho e Guilherme Bratti. Fazia parte da comissão técnica, o técnico Walter Ghislandi, a preparadora física Kátia De Almeida, o Massagista Baio Bortolotto, e os auxiliares Pudim e Gaúcho. O presidente era nosso amigo Hieron Borba.

A torcida era enlouquecida pelo vermelhão, quando o carro de som passava anunciando as datas e horários dos jogos, ao som da música Vermelho de Fafá de Belém, as crianças da época (inclusive eu) se arrepiavam e saia cantando a música e chutando qualquer coisa parecida com uma bola pela frente.

Os treinos que a Kátia fazia, ou no campo do Darci Marini, ou na associação Bistek, era cheio de jovens e crianças, que cultivavam o sonho de ser um jogador do Metropolitano além de qualquer time “modinha” europeu de hoje.

Os anos se passaram, e o time foi multicampeão, venceu quatro títulos, dos cinco disputados nesse período de 1998 à 2002. Formou ídolos, que são respeitados e comentados no futebol amador até hoje. O Metropolitano talvez analisado de um contexto geral, foi nesse período que viveu seu auge. Pois o time era “comunidade”, e muitos desse elenco jogavam de graça, pelo simples prazer de representar o lugar onde muitos nasceram e se criaram.

Como esse período marcou época, por iniciativa dos próprios atletas, nesse sábado, dia 09, a partir das 10 horas, no estádio Darci Marini, haverá um reencontro desses ídolos, o Metropolitano de 1998 a 2002, fará um amistoso beneficente, afim de angariar mantimentos para o centro de recuperação Luz do Vale, que faz um trabalho magnifico aqui em Nova Veneza e região.

Então você, assim como eu, não pode deixar de participar, e rever nossos craques, que tiveram participação fundamental na história vitoriosa do nosso Metropolitano.

A entrada para assistir esse espetáculo será 2kg de alimento não perecível. Prestigie nossos ídolos, com toda certeza é por uma excelente causa.

Abaixo algumas fotos dessa época do Metropolitano, o acervo é do meu amigo Pudim, ex-presidente, sócio fundador, e apaixonado pelo Metropolitano:

Teve início nesta segunda-feira o campeonato Municipal de Futsal 2017. O torneio conta esse ano com 16 times na categoria aberto, 4 equipes na categoria Master (idade entre 36 e 45 anos), e 4 equipes na categoria Sênior (acima de 45 anos). O diretor de esportes de Nova Veneza, Heriton Sandrini aposta em torneio muito disputado, com jogos de qualidade e ótimo público. A coluna fará a cobertura da competição.

