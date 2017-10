Metropolitano empata com o Mesquita nas quartas de final do regional da LARM

Jogando no estádio do adversário, o Metropolitano empatou a partida de ida das quartas de final do regional da LARM. Com o campo em péssimas condições de jogo, a disputa não foi nada bonita de se assistir, porém o time de Nova Veneza traz um resultado considerável para a partida de volta.

Os gols do Metropolitano foram anotados pelo ótimo meia Lalau, e o zagueiro capitão Cleiton, já o Mesquita foi a redes com Max e Fábio.

Chamou muito a atenção da torcida dos vermelhos a fraca partida do sistema defensivo do time, que passou muito sufoco durante a partida, nos dois gols do adversário o Metro errou, claro que o Mesquita teve méritos em buscar o empate quando perdia de 2 a 1, porém jogou apenas nos erros do time veneziano. Olho aberto e muita concentração, é isso que o Metropolitano precisa agora, pois quinta o time embarca em busca do título estadual de futebol amador. Boa sorte ao Metro!!!

André Gava jogando na Itália!

O nosso jogador profissional André Gava assinou contrato de uma temporada com o FBC GRAVINA, time do sul da Itália. O time de Gava disputa a série D do campeonato nacional e a Copa Itália. Diferente daqui essa divisão é bem prestigiada e pode sim ser a chance do nosso craque despontar nos campos europeus. Muita boa sorte ao André, que além de um craque é um rapaz muito humilde e batalhador!!! AVANTE ANDRÉ!!!!