Metropolitano empata com Cocal do Sul pela quarta rodada do regional da LARM

Jogando na tarde deste feriado de 12 de outubro, no Estádio Walmor Mario Guollo, em Cocal do Sul, Cocal do Sul e Metropolitano empataram em 1×1, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Regional da LARM da 1ª divisão “Taça Carvão Mineral”.

Cleiton marcou para o Metropolitano aos 35 minutos do 2º tempo e Moisés, cobrando pênalti, empatou dois minutos depois.

Com o empate, o Cocal do Sul está na vice-liderança da competição, com 10 pontos ganhos. O Metropolitano ocupa a quarta colocação, com 8 pontos. As duas equipes já garantiram vaga antecipada para a segunda fase do Campeonato Regional da LARM “Taça Carvão Mineral”.

A colocação do time de Nova Veneza, mostra o quanto o campeonato segue muito disputado esse ano. Quem achou que o Metro e o Carava iriam nadar de braçadas, se enganou redondamente. O Mãe Luzia, o AEC e o próprio Cocal, são ótimos times, que irão disputar de igual para igual o título desse ano.

FORÇA GUTI!!

O craque Gutierrez, meio campo de extrema habilidade, sofreu uma grave lesão no último sábado jogando pelo AEC em Morro dos Conventos. O time de Gutierrez, Brenno e cia ltda, enfrentava o Mãe Luzia, e já no início da partida, o camisa 10 que já defendeu Metro e Caravaggio sofreu uma fratura exposta na perna direita. Desejo muita força na recuperação desse astro do futebol amador! Muita força ao jogador e que volte o mais rápido possível.

OAHLACROP campeão do Municipal de futsal 2017.

A máquina OAHLACROP, time que representou muito bem Nova Veneza no regional da LAC, faturou o título do campeonato municipal de futsal 2017, aqui de Nova Veneza.

Méritos ainda maior, pois o título veio de forma invicta. Parabéns ao capitão Mauricio Ghislandi, ao André Borges, Jhonata, ao goleiro Lucas, Clayton, Miguel, Guilherme Spilere e demais atletas, e claro ao técnico Nelsinho Ghislandi, que é um cara dedicado e muito participativo no esporte amador municipal e regional. Parabéns a todos da família OAHLACROP!!!!