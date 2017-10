Metropolitano empata, e Caravaggio vence a primeira na Larm

Metropolitano x AEC

No sábado, jogando no estádio Darci Marini, o Metropolitano recebeu a forte equipe do Araranguá. Com muita cautela por parte das duas equipes, os gols só saíram na segunda etapa. Marcel Emerim fez o primeiro da partida e colocou o AEC na frente.

E quando a partida já se encaminhava para a parte final, o meia Lalau deixou tudo igual. Ponto positivo, além de um ótimo jogo, foi a festa das duas torcidas, que torceram juntas, deixando um belo exemplo de paz e união nos estádios.











Internacional x Caravaggio

Nesse domingo, no estádio da Montanha, porém com mando do Inter, o Caravaggio venceu a primeira na competição, depois de duas derrotas.

Na estreia do técnico Gonzaga Milioli, o mandante fez algumas alterações na equipe, promoveu a entrada no time titular dos jovens Ivan Campos e Eric, e deu muito certo. Ivan nos 15 minutos do primeiro tempo, tocou na saída do goleiro rodrigo, abrindo o placar para o Caravaggio.

Aos 25 ainda da primeira etapa, o meia Leomir deu ótimo passe ao atacante Eric, que não deu chance ao goleiro adversário, ampliando para o Caravaggio. Flavinho ainda descontou para o Internacional. Primeira vitória do time da montanha na competição.











