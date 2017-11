Metropolitano e Caravaggio garantidos nas semifinais do regional da Larm

É senhoras e senhores, para a alegria desse colunista aqui, podemos ter o nosso famoso clássico da polenta na final do Regional da LARM 2017.

Caso o Metropolitano vença o Araranguá, e o Caravaggio passe pelo Cocal do Sul, a grande final será entre o azul e vermelho, que modéstia parte, são os melhores times desse regional. Claro que a missão não será nada fácil, o Araranguá se classificou em primeiro na fase inicial, e conta com um ótimo elenco, destaque para os irmãos Maicon e Marcel Emerim, e o experiente goleiro Fabiano, que já defendeu Criciúma e Vasco da Gama.

O Caravaggio também não terá vida fácil, o Cocal do Sul vem fazendo ótima campanha, e o entrosamento e superação vem sendo o ponto forte da equipe do bom atacante Moisés, que possuí 4 gols no torneio. Porém antes das semifinais, ocorreram nesse final de semana as partidas de volta das quartas de finais, vejamos o que aconteceu nessas partidas.

Metropolitano X Mesquita

Após um empata por 2 a 2 na partida de ida, o Metropolitano recebeu no estádio Darci Marini o Mesquita para o duelo da volta, e os comandados do técnico Jean Reis deram um verdadeiro show de entrosamento e belas jogadas, resumindo um sonoro 6 a 0 e vaga mais que garantida nas semifinais do regional.

Destaque para o matador Beto Cachoeira, que anotou nada mais nada menos que 3 gols na partida, o primeiro dele inclusive, um golaço, dando um toque sutil por cima do goleiro do Mesquita, os volantes Juca e Filipe Monteiro também anotaram para o Metro, e o lateral esquerdo Fá também deixou o dele. Ponto negativo na partida foi os desfalques de Shyder e Lucas Crispim, que se lesionaram e preocupam para o restante do campeonato.

Agora o Metropolitano se prepara para enfrentar a forte equipe do Araranguá, a primeira partida será no Darci Marini, e a volta e decisiva será em Araranguá, boa sorte ao Metro!!!

Mãe Luzia X Caravaggio

O Mãe Luzia recebeu o Caravaggio na tentativa de reverter a derrota na partida de ida, porém logo aos 6 minutos da etapa inicial, o atual campeão balançou as redes do verdão, o ótimo atacante Soares jogou um balde a água fria no time do técnico Edmilson Rabelo, que não teve forças para reagir, na segunda etapa o Caravaggio ampliou a vantagem, o camisa 10 Leomir, deixou o dele, o Caravaggio jogou seguro e administrou o placar garantindo vaga nas semifinais.

Ponto extremamente negativo foi a atitude covarde de alguns “torcedores” do Mãe Luzia que invadiram o gramado e agrediram o árbitro da partida e o repórter da rádio Difusora Josi Spilere.

O Josi é um cara do bem, e além de ser agredido, teve seu celular totalmente destruído pelos meliantes. Eu também fui ameaçado, cheguei na segunda etapa para acompanhar a partida, e fui obrigado a me ausentar um pouco depois de ter chego, com receio de ser agredido e ter meu equipamento quebrado.

Espero realmente que a Larm e as autoridades competentes não deixem mais uma vez um episódio desse passar em branco. Somos pais de família, e vamos para o campo na missão de transmitir e promover o campeonato, e somos agredidos? Eu não aceito! E também não aceito esse tipo de situação com meus colegas ou qualquer pessoa. LAMENTÁVEL!!!

PEDAL BENEFICENTE

O parceiro dessa coluna, meu amigo Claiton Destro da Nova Era Pedalar é Show, está provendo junto com parceiros um Pedal Beneficente, que acontecerá no dia 26 desse mês. Abaixo o folder do evento. Não deixe de participar e ajudar quem realmente necessita de um Natal mais humano!