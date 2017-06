Metropolitano campeão!

Antes mesmo do início da competição da 17ª edição da Copa Sul do Campeões, era visível o favoritismo dos times de Nova Veneza, em especial o Metropolitano.

O time se preparou muito bem para essa competição, dentro e fora das quadro linhas, os reforços vieram como “cereja no bolo” e deram ainda mais competitividade ao time, que já era muito bom com o elenco dos anos anteriores.

Beto Cachoeira é um exemplo mais que notório que os reforços chegaram para brilhar, com 15 gols em 8 partidas, o camisa 9 de longe foi o melhor da competição, com um faro de gol inigualável, o vermelho vestiu bem em Beto.

Falando um pouco dessas duas finais, o Metropolitano passeou nos dois jogos, no jogo de ida em Garopaba, vitória por 3 a 0. E ontem no jogo de volta, mais uma vitória pelo mesmo placar, com 3 gols do artilheiro camisa 9.

Com 7 vitórias em 8 jogos, o Metropolitano ganha seu 2º título da Copa Sul dos Campeões, e ganha confiança para a disputa do regional da LARM que inicia em setembro.

O time é sólido, técnico e muito bem desenhado pelo treinador Jean Reis, que em seu primeiro campeonato a frente de um time amador de futebol de campo, já ergueu um troféu. Parabéns a Jade, Presidente, ao Marcos Frigo, e toda diretoria e torcida, que fizeram sim por merecer esse título especial.

Aos jogadores, claro, todos os méritos, Passarela fechando o gol, Mazuchello muito regular durante toda a competição, a zaga na minha opinião, a melhor do futebol amador, Fá com cinco copas no currículo, caiu como uma luva na esquerda, Felipe, Juca e Dudu, o equilíbrio da equipe. Lalau talvez a surpresa mais positiva da competição, “desconhecido” no futebol amador, agradou muito os torcedores e comissão técnica, rápido e muito habilidoso, o meia é um dos destaques para o regional da LARM. Foguinho fez um campeonato bom, talvez um pouco a baixo da média, pois todos nós sabemos do seu potencial. E claro, ele, o matador Beto Cachoeira, simplesmente perfeito em toda a competição. Com um banco de “titulares”, Célito, Gauchinho, Andrei, Will o time realmente estava mais que preparado para essa conquista.

Enfim, foi um campeonato impecável do Metro, parabéns a todos e boa sorte no regional da LARM.

PREPARAÇÃO PARA LARM

Agora entramos em um período de contratações e dispensas. O Metrô irá perder para a LARM, Dudu e Foguinho. O primeiro irá disputar o regional pelo Mesquita de Araranguá. Já Foguinho não irá disputar a competição, pois no mesmo período estará em viagem à Europa.

Chega o meia Rafa para substituir Dudu, o volante jogou no Caravaggio as últimas competições.

Já o multicampeão Caravaggio, já treina forte para o Regional, e fechou com Matheus Fernandes, um craque, que já foi campeão do regional e da Copa Sul vestindo o azul da montanha.

Chegam ainda para o estádio da Montanha, os ótimos zagueiros Fernando Salvan e Leonardo. O volante Ramon Fraga também chega para vestir o manto azul. O atacante Vanderlei, que já jogou no Atlético Mineiro, também desembarca no Distrito.

Duas baixas importantes, sai os meias Breno Basso e Maicon Ermo, ambos irão defender o AEC de Araranguá.

MUNICIPAL DE CAMPO

Aconteceu neste domingo 25/06 a segunda rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Nova Veneza 2017 na categoria livre (titular), e a primeira rodada na categoria aspirantes.

Em são Bento Baixo a equipe da Casa recebeu o Bairro Bortolotto. E os visitantes levaram a melhor vencendo pelo placar de 3 x 2, marcaram os gols da partida, André e Marcelo Silva para o São Bento Baixo, Bruno, Fagner e Cristiano para o Bairro Bortolotto.

Em São Bento Alto a equipe da casa o E.C.São Bento Alto venceu o E.C.Rio Cedro Médio pelo placar de 3 x 1 ,marcaram para o São Bento, Didi, Júlio e Marcos. Descontando para Rio Cedro, Douglas.

Em Caravaggio, aconteceu o Unidos Caravaggio 1 x 1 E.C. Jardim Florença, Tiago marcou para o Unidos Caravaggio, e Bruno Frigo para o Jardim Florença.

Na categoria aspirantes os resultados foram:

Unidos Caravaggio 2 x 0 E.C. Jardim Florença (gols de Mateus e Beto).

E.C. São Bento Alto 1 x 1 Real Veneza, gols de Alan para São Bento e Éricles para o Real Veneza.

CURTAS…

Jean Reis foi elogiado pela imprensa, torcida e jogadores. Em seu primeiro trabalha, já consagrou-se campeão. Nada mal;

Apesar do bom trabalho, Jean poderá ceder a vaga ao papa títulos, Walter Ghislandi. Após um período de descanso, o treinador poderá voltar a ser o técnico do Metrô para a LARM;

Água Verde e Caravaggio poderiam fazer uma final muito mais disputada caso chegasse a decisão contra o Metro. Mas mata – mata é assim, bobeou… dançou;

A coluna está à procura de parceiros, iremos fazer um trabalho diferenciado na cobertura do regional da LARM, com entrevistas, bate papo ao vivo, e até possíveis transmissões das partidas;

O gente fina Danny da loja Marka multiesportes da Forquilhinha abraçou o projeto, e já é um patrocinador, por isso vai o meu abraço e agradecimento;

O jovem Veneziano Henrique Bortolini jogou alguns minutos na final de ontem. E jogou bem. Muito legal ver um jovem da terra vestindo a camisa do Metro;

A primeira partida do Regional da LARM será entre Caravaggio X Metropolitano, haja coração!!!