Metropolitano campeão estadual de amadores

O Metropolitano conquistou no último sábado o bicampeonato estadual de futebol amador, em Joinville após vencer a forte equipe do Carlos Renaux.

Nas semifinais o vermelhão entrou em campo para enfrentar o Esporte Clube Cometa, time de Itapiranga, oeste do estado, e ficou no empate sem gols no tempo normal. A disputa nos pênaltis foi emocionante, com o goleiro do Metrô Passarela brilhando e defendendo duas cobranças, Beto Cachoeira fez o último e decisivo gol. Vitória do time de Nova Veneza por 3 x 2 e vaga garantida na final.

Na final o Metropolitano apresentou um futebol mais vistoso, foi para cima do adversário e fez dois gols em menos de 15 minutos, Roger Gaúcho após receber passe do volante Felipe Monteiro abriu o placar aos 8 minutos da primeira etapa, e o mesmo Roger sofreu pênalti logo em seguida, o artilheiro Beto Cachoeira foi para a cobrança e ampliou aos 15 minutos.

Aos 20 minutos da primeira etapa um susto, o zagueirão do Carlos Renaux, Lang apareceu sozinho na área após cobrança de um escanteio e descontou para o time azul.

No restante da partida, os dois times não tiveram muitas chances, terminando com a vitória do vermelhão, para alegria da presidenta Jady, do vice Marquinhos Frigo e do técnico Jean Reis. Metrô Campeão Estadual de Amadores 2017.

Confira abaixo fotos do torneio: