Wilciney Villan – CRA-SC 26.047 – mestre em desenvolvimento socioeconômico, administrador e sócio na Strategyinc – Strategy, Innovation and Competitiveness Consulting Business

Em administração, economia, gerenciamento de projetos, em âmbito político, muito se fala em meta. Mas como estipular metas? Falconi é taxativo quando fala sobre esse assunto e, aqui, resumo o que ele fala sobre o assunto, em que acredito e aplico em meu trabalho.

Muitos se prendem ao famoso SMART, mas isso pouco diz sobre como estipular metas.

Metas devem ser baseadas, primeiramente, em lacunas

Quais os indicadores de desempenho da organização? Seguindo os três âmbitos organizacionais, estratégico, tático e operacional, os indicadores devem seguir a mesma ordem. Inicia-se no estratégico e finaliza no operacional. Indicadores relacionados a visão da empresa, geração de caixa, faturamento por funcionário, índice de estabelecimentos atendidos, entre outros são exemplos de indicadores que permeiam nos três âmbitos organizacionais.

Quanto aos valores das metas para cada indicadores, estes devem ter por base as lacunas, ou seja, a diferença entre valor atual de um indicador e o desejado. A lacuna é uma oportunidade de ganho. Por exemplo: uma empresa que não consegue aumentar sua receita líquida e não tem estipulado o valor que deseja atingir neste indicador, não possui uma meta e sim uma lacuna. Com a meta definida parte-se para os planos de ação. Além dos valores, prazos para atingir as metas também são estipulados.

Metas devem estar intrínsecas nos níveis organizacionais e guardar relação de causa e efeito

Como as metas iniciam no nível estratégico da organização e são para o nível tático, ou gerencial, da organização, inicia-se o processo de desdobramento e conexão. Neste ponto o desdobramento da meta e a confecção de planos de ação são realizados. Isso gera clareza quanto ao atendimento da meta desenvolvida em nível estratégico e gera motivação da equipe ao ver que a meta, desdobrada em períodos, está sendo atingida.

Muitas metas é como não ter metas

Muitas metas é igual a ter nenhuma. Com muitas metas para atingir, os gestores não conseguem prioriza-las, logo não as atinge.

Seguindo estes indicativos de como estabelecer uma meta, a organização se vê caminhando para frente, rumo às metas estabelecidas, vêm melhorias, desenvolvimento, geração e compartilhamento de conhecimento