No Mês do Advogado, OAB promove palestras

A programação também conta com curso sobre o novo CPC e baile de confraternização

Para agosto, Mês do Advogado, a OAB de Criciúma conta com uma programação diversificada voltada aos profissionais da área. Além de curso sobre o novo Código de Processo Civil (CPC), ministrado pelo professor Pedro Miranda, e baile em comemoração aos 40 anos da subseção, a agenda conta com duas palestras, que serão realizadas logo no início do mês.

Temas relevantes para a advocacia estarão em pauta durante a programação. Na primeira palestra, que será na quarta-feira, 02, a partir das 19 horas, Rafael Antunes tratará do tema “contabilidade para advogados”. E na quinta-feira, 03, às 18 horas, o desembargador Alexandre Ramos irá abordar “aspectos relevantes da reforma trabalhista”.

De acordo com Fábio Jeremias de Souza, presidente da OAB de Criciúma, o objetivo é oferecer aos profissionais, durante o Mês do Advogado, opções que contemplem qualificação e também momentos de confraternização. “As expectativas são as melhores possíveis, já que o curso e as palestras tratarão de temas muito relevantes para a advocacia. Além disso, o baile também é uma oportunidade importante para que os colegas confraternizem”, afirma.

As inscrições podem ser feitas na própria sede da OAB de Criciúma, onde acontecerão as palestras. Para o primeiro dia, o ingresso é um agasalho ou um quilo de alimento não perecível. Já para o evento de quinta-feira, o valor da inscrição é R$ 20,00. O baile está marcado para o dia 18/08, e o curso para 25/08. Interessados podem buscar mais informações através do número 3437-0241.

Tadeu Spilere