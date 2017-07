Mercado de trabalho demanda profissionais ainda mais qualificados

SENAI Criciúma está com inscrições abertas para o Técnico em Automação Industrial EAD que segue os princípios da Indústria 4.0

A redução de custos e o constante amadurecimento das tecnologias fazem com que as indústrias exijam cada vez mais profissionais capacitados para extrair o melhor das novas alternativas tecnológicas, uma vez que é necessário atuarem com máquinas industriais conectadas, dotadas de sensores que geram uma infinidade de informações e tomam decisões autonomamente com apoio de inteligência artificial. Esta é a Quarta Revolução Industrial, também conhecida como Indústria 4.0, Indústria Avançada, Internet Industrial ou Manufatura Avançada. Seguindo a realidade da Indústria 4.0, o SENAI está com vagas para o curso Técnico em Automação Industrial EAD. O curso conta com 80% da carga horária feita à distância e 20% presencial.

“Com este método você estuda de acordo com disponibilidade de horário e local flexível através de ferramentas e materiais online, com apoio da monitoria e ainda participa de aulas presenciais para aprender na prática as habilidades e se preparar ainda mais”, afirma o analista de comercialização do Senai de Criciúma, Maicon Jung Canever. “Com esse curso, é possível atuar nas áreas de desenvolvimento e na implantação de projetos de sistemas de controle e automação, prestar serviços de fiscalização e manutenção desses sistemas de acordo com normas técnicas de segurança e de preservação ambiental. Além de aumentar a possibilidade de progressão de carreira ou ir em busca de uma nova profissão. Ao final, obtém um certificado SENAI que tem preferência na contratação pelas indústrias catarinenses”, complementa.

O curso inicia no dia 15 de agosto às 19 horas, no SENAI em Criciúma. As matrículas devem ser feitas no SENAI até o dia 11 de agosto. Os interessados em obter mais informações sobre os cursos poderão entrar em contato pelo telefone 3431-7100 ou no email: criciuma@sc.senai.br.

Saiba mais:

– Endereço Senai: Rua General Lauro Sodré, 300, Comerciário, Criciúma;

– Horário de atendimento: das 8 às 12 horas e das 13 às 22 horas.

– Documentos necessários para inscrição: RG, CPF, Comprovante de Residência e Comprovante de Escolaridade. Podem participar do curso estudantes a partir do 2º ano do Ensino Médio ou já formados.

Jéssica Pereira