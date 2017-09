Em meio à onda de ataques, homem fura bloqueio da PM em Nova Veneza

Ação aconteceu por volta das 22h50min desse sábado, 2.

Um homem de 59 anos morador do distrito de Caravaggio, furou um bloqueio policial no final da noite desse sábado, no momento em que policiais militares de Nova Veneza realizavam blitz da Operação Mão Forte II. A ação faz parte da resposta aos ataques à segurança pública, ocorridos nos últimos dias em todo o Estado.

A operação ocorria no limite entre Criciúma e Nova Veneza, quando o homem que descia do bairro Montevidéo conduzindo um GM Corsa Classic, ao entrar na rua Antônio Milanez no Caravaggio, não obedeceu à ordem de parada, quase atropelando um dos agentes.

Em seguida uma perseguição foi iniciada, terminando cerca de 1km depois, na avenida José Ronchi, após o motorista do Corsa perder o controle da direção em uma curva e colidir o veículo em um muro.

Aos PM’s ele alegou ter fugido porque estava com a documentação atrasada. Sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), venceu a mais de 10 anos, além do carro estar atrasado desde 2014.

O condutor teve ferimentos leves nos braços e pernas, sendo atendido e conduzido até o hospital São José em Criciúma, por socorristas do Corpo de Bombeiros de Forquilhinha. O carro foi encaminhado para o depósito do Detran, também em Criciúma.

