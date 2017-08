A Médica-Veterinária Luiza Netto Ghislandi foi contratada pela prefeitura

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

HISTÓRICO – Segundo um jovem peemedebista, se um dia permanecer somente dois no partido, um vai brigar com o outro. Será???

PLATÃO – O vereador Dado Ghislandi (PMDB) citou o filósofo grego Platão em seu discurso na última sessão da Câmara de Vereadores. Certamente teve alguns presentes que pensaram: “quem é esse tal de Platão que tantos falam…”

RONCÃO – Na última sessão da Câmara de Vereadores, o nosso famoso Grupo Folclórico ítalo-brasileiro recebeu menção de aplauso pelo sua recente conquista no festival de dança de Joinville que por bem pouquinho não conquistou o “tetra” na sua categoria. O vereador Edgar Preiss (PP) lembrou de um episódio em Nova Veneza de Goiás numa das apresentações do grupo por lá que foi acompanhado por uma comitiva. Preiss lembrou que parte do grupo foi dormir no corredor porque ele estava roncando muito.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

DA HORA

_A Rua Nicolau Pederneiras que está sendo fechada aos domingos devido a multidão que vem para a nossa praça está prejudicando o “Crepe Mio”, food truck, que fica ao lado do Metropolitano Clube.

_E esta rua não está sendo fechada nas proximidades do antigo posto do Aroldo Frigo. É proibido trafegar por ali mas quem não sabe acaba oferecendo perigo aos pedestres.

_O talento gera riqueza mas no caso do craque Neymar Jr. Ultrapassou todos os limites. Ele foi vendido por mais de R$ 800 milhões.

_A denominação ao campo de grama sintética será de “Cládio Crippa” que foi goleiro do Metrô nas antigas e sempre foi envolvido no futebol da época. Ele é pai do meu amigo dos tempos de Colégio Abílio, Engenheiro Agrônomo Emerson Crippa da CR Ambiental.

_E a nossa praça está bombando mais do que nunca e nos impressiona como a cidade está na moda.

_Imperdível a palestra no dia 21/08 (segunda-feira) com o brilhante Nilson Olivo com o tema: “Administração com responsabilidade social.” O evento será beneficente em prol da Apae e organizado pela Confraria Pan & Vin.

NA POLÍTICA

_Nova Veneza espera há mais de quatro anos por 10 câmeras de vigilância e nesta semana Treviso anunciou que vai instalar cerca de 32 câmeras. Nesta o pessoal da charmosinha Treviso deu um banho em nossos comandantes.

_Na reunião do PMDB realizada nesta semana falou-se em tudo menos na possível expulsão do ex-vereador Vanderlei Spillere. O assunto não foi abordado para não dar confronto mas o processo está sendo montado pelo Advogado Rafael Minatto.

_A Médica-Veterinária Luiza Netto Ghislandi foi contratada pela prefeitura para trabalhar na fiscalização sanitária animal de nossas indústrias alimentícias. Ela que também fez concurso na Cidasc e espera ser chamada segue os passos do pai, o “Dr. Titi” Ghislandi. Bela contratação.

_A ida de Giovanni Brogni para o PMDB está sendo trabalhada. Ele está “quieto”.

_O pessedista Romencito Aléssio pelo jeito poderá voltar para o PMDB. Ele que participou da reunião na casa de Edio Minatto recentemente está articulando a ida de um grupo do PSD para substituir o grupo peemedebista que poderá sair. O nome de Giovanni Brogni, ex-PSD está cotado para estar neste grupo que poderá migrar para o PMDB.

O advogado Fábio Ronchi e a esposa, a psicóloga Cecília Urbina encontraram Nicola Gava num evento recente. Ronchi e Gava foram colegas dos tempos do Colégio Abílio.