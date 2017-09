MEC aponta Unibave como nota 4

O Centro Universitário Barriga Verde – Unibave passou, recentemente, por uma avaliação realizada pelo Ministério da Educação – MEC. A instituição, em uma escala de 1 a 5, recebeu nota quatro, resultado que é uma qualificação tida como excelente e que eleva a instituição ao patamar das grandes universidades do Brasil.

A avaliação institucional é um processo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP em atendimento ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes, que possui uma série de procedimentos e instrumentos avaliativos: autoavaliação, avaliação externa, Enade, Avaliação dos Cursos de Graduação e instrumentos de informação como o censo e o cadastro das instituições.

No final de agosto a instituição recebeu uma equipe técnica nomeada pelo MEC com a finalidade de realizar a Avaliação Externa, foram três dias de intenso trabalho dos avaliadores. Os avaliadores desenvolveram os trabalhos examinando indicadores como a infraestrutura física, a comunicação com a sociedade, organização e gestão da instituição, entre outros.

Para Elcio Willemann, reitor do Unibave, a nota é reflexo do compromisso que a instituição assumiu ao propor ser uma instituição comunitária de excelência educacional. “Esse resultado comprova que o Unibave é uma instituição de Educação Superior de qualidade e comprometida com o desenvolvimento regional”, frisou Willemann.

Para o vice-reitor do Unibave, Guilherme Valente de Souza, essa nota é fruto de um trabalho em conjunto, sem nenhuma distinção de cargos, de todos os colaboradores da instituição. “Esse conceito representa a qualidade na prestação de serviço, o que é refletido na inserção dos nossos egressos no mercado de trabalho”, completou Souza.

Foto e texto: Ascom Unibave