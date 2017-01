Matteus Reinaldi Caetano, ex-jogador do Anjos do Futsal, é convocado para a seleção brasileira de futsal

Matteus é natural do Ermo e está há 4 anos jogando no ElPozo Murcia da Espanha. O atleta entrou aos 12 anos no Anjos do Futsal treinando em Forquilhinha.

O sonho de jogar na seleção brasileira de futsal está bem próximo para o atleta Matteus Reinaldi Caetano. O atleta que joga na equipe ElPozo Murcia da Espanha foi convocado para fazer parte da equipe brasileira como ala. O time irá treinar no fim de janeiro em Barcelona e irá jogar amistosos contra a seleção de Catalunha.

Matteus tem 21 anos, está na equipe espanhola desde os 17 anos e é natural do Ermo (SC). Entrou para o Anjos do Futsal com 12 anos, treinando em Forquilhinha e disputando competições regionais e estaduais. Ele fez parte de uma geração de várias conquistas e títulos e seu diferencial como atleta foi reconhecido ainda cedo, quando foi convidado para jogar na Europa.

Para o coordenador técnico do Anjos do Futsal, Jean Reis, que foi o treinador do atleta e acompanha toda a sua trajetória, essa convocação é merecida. “Quando jogava em Forquilhinha Matteus era líder da equipe e além de ter talento para o futsal, sempre se destacou também por sua dedicação e esforço em busca do aperfeiçoamento”, comenta.

Nestes quatro anos jogando em ElPozo, Matteus já conquistou vários títulos e fazer parte da seleção brasileira é mais uma conquista em sua carreira que começou cedo. “Estou muito feliz porque jogar na seleção brasileira de futsal é a realização de um sonho e defender a seleção de seu país e é a meta da maioria dos jogadores. Além disso, profissionalmente é uma grande oportunidade de aprendizado, já que vou treinar e jogar ao lado de grandes craques e também uma oportunidade para abrir portas e ter um futuro melhor no futsal”, conclui Matteus.

Fabrícia de Pelegrini